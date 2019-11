Tiener krijgt levenslang voor moorden VS

Een Amerikaanse tiener die op veertienjarige leeftijd twee mensen doodschoot, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De rechter vond dat schutter Jesse Dewitt Osborne als volwassene berecht kon worden, bericht The New York Times. Hij komt niet in aanmerking voor vervroegde verlating.

De inmiddels zeventienjarige Osborne doodde in 2016 zijn vader. Daarna opende hij het vuur bij een basisschool in Townville (South Carolina). De tiener schoot daar drie mensen neer: twee jongens en een leraar. Een zesjarig slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. Osborne verklaarde in de rechtbank zijn daden te betreuren. „Ik wou dat dit nooit was gebeurd. Ik weet niet hoe ik dit kon doen.”

Aanklagers hadden levenslang geëist vanwege de ernst van de zaak. „Hij deed iets verschrikkelijks en is een verschrikkelijk mens”, concludeerde een aanklager. De advocaat van Osborne kondigde na de uitspraak aan in hoger beroep te gaan. Hij noemde het opleggen van levenslange gevangenisstraffen aan minderjarigen „een erg complexe kwestie”.