Tiener jeugdkamp dood door vallende boom

In Duitsland is een vijftienjarige tiener omgekomen, nadat hij geraakt werd door een vallende boom tijdens een zwaar onweer. Minstens drie andere jongens raakten gewond van wie één ernstig.

De jongens van een vereniging uit de omgeving van de stad Stuttgart deden met 21 deelnemers mee aan een jeugdkamp in Rickenbach bij de grens met Zwitserland in de deelstaat Baden-Württemberg. De groep had een geïmproviseerd kamp ingericht op een speelplaats.

Tijdens het noodweer vielen twee bomen om die enkele tenten raakten waar de jongens in sliepen. De vijftienjarige jongen werd dodelijk geraakt door een van de bomen die ongeveer 30 meter hoog was. De politie vermoedde aanvankelijk dat blikseminslag de oorzaak was van het ongeval maar verklaarde later dat daar toch geen aanwijzingen voor zijn gevonden. Waarschijnlijk zijn de bomen omgewaaid.