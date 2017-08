In Duitsland is een tiener omgekomen, nadat hij geraakt werd door een vallende boom. Minstens vier andere jongens raakten zwaar gewond, één van hen is in levensgevaar.

De jongens deden met 21 deelnemers mee aan een jeugdkamp in Rickenbach. De politie vermoedt dat blikseminslag de oorzaak was van het ongeval.

Het kamp is ontruimd.