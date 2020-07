Tiener in Florida beschuldigd van hacken Twitter

In de Amerikaanse staat Florida is een tiener aangehouden wegens het hacken van Twitter. Daarbij werd half juli op de accounts van bekende mensen plotseling een louche deal met bitcoins aangeboden. Plaatselijke media in Tampa melden dat tegen de 17-jarige hoofdverdachte Graham Ivan Clark dertig aanklachten zijn geformuleerd over „het oplichten van mensen in heel Amerika”. Clark moet in Florida als volwassene berecht worden. Hij zou het brein zijn van de hack, maar niet de enige fraudeur.

Justitie in Californië berichtte dat er twee andere verdachten in deze zaak, de 19-jarige Mason ‘Chaewon’ Sheppard uit Groot-Brittannië en de 22-jarige Nima Fazeli uit Florida, zijn gearresteerd.

Onder de slachtoffers van deze inbreuk op socialmedia-accounts waren in de VS ex-president Barrack Obama, presidentskandidaat Joe Biden, Microsoft-baas Bill Gates en de baas van Tesla Elon Musk. Volgens Twitter zijn 130 accounts gehackt. Daaronder zou ook het account van PVV-leider Geert Wilders zijn. Mogelijk is dat gelukt dankzij betrokkenheid van een werknemer in het bedrijf. Openbaar aanklager Andrew Warren zei dat „deze massale fraude hier in onze achtertuin (in Florida) is gepleegd”.