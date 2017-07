Tiener geëlektrocuteerd in bad door mobieltje

Een veertienjarig meisje uit de Amerikaanse staat Texas is afgelopen weekend overleden toen ze in bad zat en ze haar telefoon pakte die in de oplader zat. Haar mobiel viel in het water, waardoor ze werd geëlektrocuteerd en uiteindelijk verdronk.

Het ongeluk had plaats in het huis van haar vader in New Mexico. De familie van de tiener probeert via sociale media zoveel mogelijk mensen op de gevaren te wijzen van het gebruik van mobieltjes in de badkamer.

„Dit is zo’n drama dat niemand hoeft te overkomen”, stelt de oma van het slachtoffer op lokale televisie. „We willen dat hier iets goeds uit voortkomt.”