Tiener door ’man’ en broer bijna doodgestoken

De partner en broer van een zeventienjarig Libisch meisje hebben in Duitsland de jonge vrouw met messteken levensgevaarlijk verwond en beelden daarvan aan de nieuwe vriend van het slachtoffer gestuurd. De mannen pleegden de moordaanslag omdat de zwangere tiener een vriend had en af wilde van het traditionele islamitische huwelijk met een 34-jarige Syriër, meldden Duitse media zaterdag.

De moordaanslag was afgelopen dinsdag in Laupheim circa 80 kilometer ten zuidoosten van Stuttgart. Over de toedracht werd in eerste instantie niets bekendgemaakt.

Het meisje werd thuis bij haar ouders in haar kamer met een mes aangevallen door de Syriër en haar twintigjarige broer. Ze raakte zo ernstig gewond dat ze vrijdag nog steeds niet kon worden verhoord, aldus de politie. Die heeft wel bevestigd dat ze inmiddels buiten levensgevaar is en dat de foetus overleeft.

De politie gaat ervan uit dat eerwraak het motief was. De betrokkenen zijn als vluchteling naar Duitsland gekomen. De broer is bij de Duitse justitie bekend als extremist. Hij en de Syrische partner zijn op de vlucht geslagen, maar konden snel opgepakt worden.