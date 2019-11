Tiener die vuur opende op school VS overleden

De tiener die donderdag het vuur opende op een school in de Amerikaanse staat Californië is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De schutter schoot zichzelf door het hoofd, nadat hij een 16-jarig meisje en een 14-jarige jongen had doodgeschoten en drie andere leerlingen had verwond. De politie heeft zijn overlijden vrijdag plaatselijke tijd bekendgemaakt.

De dader die op de dag van de schietpartij zestien jaar was geworden, leefde nog nadat hij zichzelf van het leven probeerde te beroven. De schietpartij was op een middelbare school in Santa Clarita, ruim 40 kilometer ten noorden van Los Angeles. De politie tast nog in het duister over de motieven van de tiener.