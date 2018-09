Tiener brengt 10.000 dollar naar politie VS

Een Amerikaanse tiener heeft een gevonden portemonnee met 10.000 dollar (ruim 8500 euro) afgegeven bij de politie. Die toonde zich onder de indruk van de eerlijkheid van de zestienjarige Rhami Zeini. „In een wereld waarin we worden bestookt met slecht nieuws, zijn we opgetogen dat we een positief verhaal kunnen delen”, stelde de politie in Santa Barbara County (Californië).

Zeini vond de goed gevulde portemonnee midden op de weg toen hij na schooltijd naar huis reed, bericht CNN. Hij vertelde dat aan zijn ouders, die hem naar het politiebureau brachten. Agenten konden de eigenaresse van het geld achterhalen. Zij denkt dat ze de portemonnee op het dak van haar auto had laten liggen en vervolgens wegreed.

De scholier zei dat hij gewoon wilde doen wat juist is. „Als de rollen omgekeerd waren geweest en ik had veel geld verloren, had ik het zeker terug willen hebben”, stelde Zeini. Hij hield zelf een extra zakcentje over zijn goede daad. De opgeluchte eigenaresse beloonde de scholier met 100 dollar.