Tiener (14) bekent doden scholier Duitsland

Een veertienjarige scholier in Duitsland heeft bekend dat hij een zestienjarige medescholier heeft gedood. De Duitse justitie zei donderdag dat het slachtoffer is gewurgd.

De tieners, beide met de Duitse nationaliteit, zaten samen op een school in de plaats Wenden in het Sauerland. Het slachtoffer werd sinds dinsdag vermist. Woensdag werd het ontzielde lichaam van de jongen gevonden in een bos in de buurt.

Het slachtoffer had volgens een eerdere oproep van de politie dinsdag ruzie gekregen met een vriendje en was niet naar huis teruggekeerd. Hij had ook gespijbeld op zijn school in Wenden.

Na een grote zoekactie, waaraan ongeveer honderd mensen van onder meer politie en brandweer meededen, werd zijn lichaam gevonden. Dat gebeurde onder andere op basis van aanwijzingen van getuigen.

Volgens justitie is aan de verwurging een handgemeen voorafgegaan. Het slachtoffer heeft zich daarbij verweerd maar bleek geen partij voor de jongere scholier die vrij groot is voor zijn leeftijd, terwijl het slachtoffer juist tenger was. De aanleiding voor de ruzie is niet bekend.

De veertienjarige zit vast en wordt van moord of doodslag beschuldigd. Hij kan tien jaar gevangenisstraf krijgen.