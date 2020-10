Tienduizenden Wit-Russen protesteren tegen Loekasjenko

Tienduizenden mensen hebben in Wit-Rusland ook zondag weer gedemonstreerd tegen staatshoofd Aleksandr Loekasjenko. Ze liepen door de hoofdstad Minsk, vergezeld van een groot contingent van politie en militairen. Er waren ook acties in andere steden.

De menigte schreeuwde „Lang leve Wit-Rusland” en „Loekasjenko in de boevenwagen”. Tijdens de demonstratie, die een „partizanenmars” werd genoemd, werden opnieuw veel betogers gearresteerd. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn zeker meer dan honderd demonstranten opgepakt.

Op het berichtenplatform Telegram waren foto’s te zien van veel militaire voertuigen, arrestantenbusjes en waterkanonnen. De veiligheidsdiensten hadden de straten in het centrum afgezet met prikkeldraad en zwaar materieel. Er waren ook berichten dat de veiligheidstroepen rubberen kogels in de lucht afvuurden toen demonstranten stenen gooiden.

Het is het tiende protestweekend op rij. Vooral de acties op zondag worden goed bezocht. De veiligheidstroepen hebben onlangs hun optreden tegen de demonstranten opgevoerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken dreigde openlijk met het gebruik van vuurwapens en het schieten met scherp. De oppositie roept echter altijd op tot vreedzame protesten en veroordeelt het geweld.

Sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus is het onrustig in Wit-Rusland. Het land bevindt zich in een ernstige binnenlandse politieke crisis. Na 26 jaar aan de macht te zijn geweest, had Loekasjenko zichzelf weer tot winnaar uitgeroepen met 80,1 procent van de stemmen. De oppositie daarentegen ziet de burgerrechtenactivist Svetlana Tichanovskaja als de echte winnaar. Ze is uitgeweken naar Litouwen. De veiligheidstroepen hebben sinds de verkiezingen ruim 13.000 mensen opgepakt, onder wie alle belangrijke oppositieleiders die het land niet hebben verlaten.

Ook zaterdag waren honderden vooral vrouwen en studenten door het hele land de straat opgegaan tegen Loekasjenko. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren er bijna zestig arrestaties. Volgens de Wit-Russische Vereniging van Journalisten pakte de politie ook journalisten op.