Tienduizenden vluchten voor vulkaan op Filipijnen

Tienduizenden mensen op de Filipijnen zijn maandag geëvacueerd voor een uitgebarsten vulkaan op ongeveer 60 kilometer ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manilla. Sinds maandag spuwt de vulkaan lava en er zijn aanwijzingen voor een verdere uitbarsting.

Ook heeft de vulkaan een gigantische kolom van as en rook uitgestoten. Minstens 24.000 mensen zijn hun huizen ontvlucht nadat de stroomvoorziening in plaatsen in de buurt van de vulkaan was afgesloten en sommige wegen onbegaanbaar waren. Honderden internationale vluchten zijn geannuleerd. Mogelijk moeten 300.000 mensen worden geëvacueerd, zeggen de autoriteiten.

Huizen en straten in de wijde omgeving zijn bedekt met een laag as. Een man kwam in Calamba door een verkeersongeval in de asregen om het leven, drie mensen raakten gewond.

Scholen in het vulkaangebied, overheidsgebouwen en de Filipijnse effectenbeurs bleven maandag uit voorzorg gesloten.

De Mount Taal wordt gezien als een van de gevaarlijkste vulkanen van Zuidoost-Azië. Tot op heden zijn 35 uitbarstingen bekend, die hebben geleid tot meerdere dodelijke slachtoffers.