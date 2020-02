Tienduizenden Valentijnskaarten voor 104-jarige ‘Major Bill’

Een hoogbejaarde Amerikaanse oorlogsveteraan ontvangt in de aanloop naar Valentijnsdag tienduizenden brieven. De 104-jarige William White dankt die berg post aan een actie op sociale media. Daar riep een andere bewoner van zijn verzorgingstehuis in Stockton (Californië) mensen op in de pen te klimmen voor ‘Major Bill’.

De actie wordt Operation Valentine (Operatie Valentijn) genoemd en blijkt veel succesvoller dan gehoopt. Het doel was om honderd Valentijnskaarten te regelen voor White, maar de teller zou inmiddels al op 70.000 kaarten en brieven staan. Die komen zowel uit de VS als uit het buitenland. „Dit is gewoon te fantastisch”, glunderde White, die was omringd door stapels poststukken.

De familie van de veteraan, die gewond raakte tijdens de Tweede Wereldoorlog, moest vrijwilligers optrommelen om de enorme hoeveelheid post te verwerken. Een van de schrijvers noemde zich Jane en vertelde dat haar overleden grootvader ook heeft gevochten in WWII. Hij zou dit jaar 100 zijn geworden. „Ik mis hem heel erg”, schreef de vrouw. „Door u een kaart te sturen, heb ik het gevoel dat ik mijn opa een kaart stuur.”