Tienduizenden treuren om vermoorde journalist

Tienduizenden Slowaken hebben vrijdagavond deelgenomen aan bijeenkomsten ter nagedachtenis aan de vermoorde onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin. De regeringskritische krant ‘Dennik N’ schatte alleen al in hoofdstad Bratislava de opkomst op 25.000 mensen.

Minder massale wakes en stille tochten waren er in vrijwel alle andere grote steden. Voor de Slowaakse ambassade in Praag verzamelden honderden Tsjechen zich om het doodgeschoten paar te herdenken en kaarsen aan te steken. Ook in andere landen waren er solidariteitsbetuigingen.

De Slowaakse president Andrej Kiska was aanwezig bij de herdenking in Bratislava. Gezien het apolitieke karakter van de bijeenkomst liet hij het bij een enkel woord. In de rouwstoet waren spandoeken te zien gericht tegen de maffia, mogelijk verantwoordelijk voor de executie, en de politieke elite.