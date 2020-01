Tienduizenden Schotten demonstreren voor onafhankelijkheid

Tienduizenden demonstranten zijn zaterdag in de stad Glasgow in de regen de straat opgegaan om hun steun te betuigen voor de Schotse onafhankelijkheid. De groep All Under One Banner (AUOB) had opgeroepen tot de protestmars in de Schotse industriestad. AUOB wil een tweede Schots referendum over de onafhankelijkheid voor het einde van het jaar.

„De regen heeft onze stemming zeker niet gedempt,” twitterde de Schotse minister van Justitie Humza Yousaf. „Er zijn hier veel EU-vlaggen en ook Schotse vlaggen.”

Bij het eerste onafhankelijkheidsreferendum in Schotland in 2014 had 55 procent van de kiezers gestemd om in het Verenigd Koninkrijk te blijven. Maar uit peilingen blijkt dat de steun voor de afscheiding sindsdien is gegroeid. Een van de redenen hiervoor is de brexitkoers van premier Boris Johnson.