Tienduizenden mondmaskers gestolen in Keulen

Criminelen hebben bijna 50.000 mondmaskers gestolen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland. De maskers lagen opgeslagen in een medisch logistiek centrum in Keulen, bericht de krant Rheinische Post.

Het plaatselijke crisisteam heeft opdracht gegeven de voorraden met beschermingsmiddelen voor ziekenhuizen en hulpdiensten te controleren en te beveiligen tegen dieven.

Criminelen hebben sinds het begin van de coronacrisis al vaker mondmaskers geroofd uit Europese ziekenhuizen. Zo verdwenen er eerder deze maand nog zo’n 2000 uit een hospitaal in de Franse stad Marseille. De vraag naar dergelijke kapjes is wereldwijd flink toegenomen. Ook veel consumenten proberen de hand te leggen op mondmaskers.