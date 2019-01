Tienduizenden lopen klimaatmars in Brussel

Ongeveer 70.000 mensen hebben zondag in de Belgische hoofdstad Brussel deelgenomen aan de klimaatmars. De deelnemers eisen maatregelen voor een schonere lucht.

Volgens de organisatie van Rise for Climate toont de hoge opkomst aan dat het klimaatdebat meer dan ooit leeft onder de Belgische bevolking. „Tot twee dagen geleden vroegen we ons nog af wat te doen, indien het een flop zou worden. Er was zelfs bezorgdheid binnen de milieubeweging, omdat dit zo kort na de eerdere mars van 2 december kwam waardoor weinig organisaties klaar leken om mee te doen,” aldus een medewerker van de organisatie. In december liepen 65.000 mensen mee.

Aan de protestmars deden onder meer jeugdbewegingen, families, ngo’s en verschillende organisaties mee. Ook delegaties van verschillende politieke partijen als Groen, Ecolo en PS liepen mee.

Tussen de vele paraplu’s waren honderden vlaggen en spandoeken te zien met slogans als „je kind groeit niet zo snel als de zee stijgt”, „de grondstoffen zijn niet onuitputbaar, maar onze overtuiging wel”, „de fauna of de iPhone? ” en „vadertje staat, red het klimaat”.

Aan het eind van de mars op het Luxemburgplein hielden verschillende sprekers een toespraak over het huidige klimaatbeleid en hun visies daarop.