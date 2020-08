Tienduizenden lopen in Minsk ‘Mars voor de Vrijheid’

Tienduizenden aanhangers van de Wit-Russische oppositie hebben zondag in de hoofdstad Minsk deelgenomen aan een „Mars voor de Vrijheid” na de betwiste herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko. Ook demonstreerden ze tegen politiegeweld. Een verslaggever van Reuters schatte het aantal deelnemers op 200.000.

Met het roepen van „Ga weg!” marcheerden de demonstranten over de Laan van de Onafhankelijkheid richting het Onafhankelijkheidsplein. Het ging om het grootste protest tot nu toe sinds de verkiezingen van vorige week zondag. De politie liet zich niet zichtbaar zien. De hele week zijn al demonstraties in het land. Ook zondag werd in veel plaatsen gedemonstreerd.

Veel demonstranten droegen bloemen en ballonnen bij zich. Ook waren velen in het wit gekleed, de kleur die symbool is geworden voor de oppositiebeweging. Demonstranten hielden verder borden vast met slogans als „Wij zijn tegen geweld” en „Loekasjenko moet zich verantwoorden voor de martelingen en de doden”.

„Dit is nog nooit eerder gebeurd, dat Minsk zich heeft verenigd, dat de Wit-Russen zich hebben verenigd. Dit is een feest van de vrijheid”, zei een katholieke priester die deelnam aan het protest. Een 70-jarige deelneemster zei dat het de eerste keer is dat ze de mensen zo blij ziet. „We zijn moe van deze autoriteiten en van het leven als lijfeigenen op een collectieve boerderij”.

Het protest begon vlak nadat Loekasjenko een bijeenkomst had gehouden voor zijn aanhang in het centrum van Minsk. Hij spoorde zijn supporters aan het land te redden van de ondergang.

Loekasjenko, ook wel bekend als de laatste dictator van Europa, won de stembusgang volgens de nationale kiescommissie met meer dan 80 procent van de stemmen. De verkiezingen zouden gepaard zijn gegaan met grootschalige fraude. Oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja en haar aanhang eisen een hertelling van de stemmen.