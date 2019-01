Tienduizenden gele hesjes weer de straat op

Tienduizenden mensen zijn in Frankrijk weer de straat op gegaan tijdens protesten van de zogenoemde gele hesjes. Er waren demonstraties in Parijs en andere steden, berichtte de nieuwszender Franceinfo zaterdag. In de hoofdstad, Toulouse, Nantes en in de Normandische stad Evreux liep een deel van de demonstraties uit op botsingen met de veiligheidsdiensten.

Het is het elfde weekend dat de ‘gilets jaunes’ de straat opgaan. Eerst deden ze dat vanwege een verhoging van de brandstofprijzen. Toen die maatregel was teruggedraaid, bleven de demonstranten de straat opgaan. Nu niet meer met één doel, maar uit algemene onvrede over de regering van president Emmanuel Macron.

Vorige week zaterdag namen volgens de regering 84.000 demonstranten deel aan de bijeenkomsten. Ook die liepen in sommige steden uit de hand.

Mensen die zich afkeren van de gele hesjes willen zondag de straat opgaan in Parijs. aldus Franse media. Zij noemen zichzelf „rode doeken”.