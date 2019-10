Tienduizenden geëvacueerd om branden in VS

Meer dan 40.000 Amerikanen moeten hun huizen verlaten vanwege grote branden in het noorden en zuiden van de staat Californië. Twee grote branden grepen in een mum van tijd om zich heen in een uitgedroogd gebied in de buurt van Los Angeles.

Circa 60 vierkante kilometer in een wijngebied in het noorden van de staat viel ten prooi aan de vlammen. Slechts 5 procent van de brand is onder controle, melden Amerikaanse media.

De temperaturen in de staat bereiken komende week 34 graden en de luchtvochtigheid is slechts 10 procent, wat volgens deskundigen neerkomt op een „atmosferische föhn”.

De oorzaak van de branden is nog niet bekend, maar een elektriciteitsmaatschappij heeft aangegeven dat er problemen waren met een verdeelstation. Door de gevaarlijke weersomstandigheden zagen elektriciteitsmaatschappijen zich al genoodzaakt de stroom af te sluiten van zeker een half miljoen mensen. De elektriciteitslijnen hebben in het verleden ook branden veroorzaakt.