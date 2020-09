Tienduizenden demonstreren in Montenegro

Een week na de verkiezingsoverwinning van de overwegend pro-Servische oppositie in Montenegro demonstreerden tienduizenden mensen zondagavond voor behoud van de onafhankelijke staat in de hoofdstad Podgorica en andere steden. „We zijn de ‘Cetnik-vrijheid’ beu”, zei een van de sprekers tijdens de bijeenkomst in Podgorica. De Cetniks waren Servische militanten die gruweldaden begingen tegen de burgerbevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog en het uiteenvallen van Joegoslavië in de jaren negentig.

Bij de parlementsverkiezingen van eind augustus hebben drie allianties van de oppositie 41 van de 81 zetels gewonnen. Ze willen een regering van experts vormen om de macht te breken van president Milo Djukanovic, die al bijna 30 jaar over Montenegro regeert. Ze beschuldigen hem van corruptie, connecties met de maffia en aanslagen op critici van de regering.

Djukanovic leidde het kleine Balkanland naar onafhankelijkheid van Servië in 2006, sloot zich de afgelopen jaren onder meer aan bij de NAVO en zocht toenadering tot de EU.

De sterkste kracht in de oppositiealliantie is het pro-Servische en pro-Russische Democratische Front (DF) met 27 zetels. Zijn beide bondgenoten zijn pro-westers. Als gevolg van deze machtsverhouding vrezen aanhangers van onafhankelijkheid van Montenegro dat het land onder DF-dominantie weer in Servische en Russische invloedssferen terecht zou kunnen komen.

Het was niet duidelijk wie de demonstraties op zondag organiseerde. De meeste sprekers presenteerden zich als „patriotten” die maar één partij kenden, namelijk de staat Montenegro. De onafhankelijke krant Vijesti spotte talrijke vooraanstaande politici van de Djukanovic-partij DPS onder de deelnemers.