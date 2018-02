Tienduizenden demonstreren in Italië

Een week voor de parlementsverkiezingen in Italië hebben tienduizenden mensen zaterdag in verschillende steden van het land gedemonstreerd. Aanzienlijk meer mensen dan verwacht namen deel aan een antifascistische demonstratie in Rome ondanks het slechte weer. De protestactie verliep vreedzaam, zei een woordvoerder van de politie in de avond.

De organisatoren hadden 25.000 mensen verwacht. Premier Paolo Gentiloni en zijn voorganger Matteo Renzi waren ook korte tijd aanwezig. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren er zaterdag in het hele land 119 kleinere en grotere demonstraties en werden 5000 man veiligheidstroepen ingezet.

In Milaan vulde de leider van de rechtspopulistische Lega-partij, Matteo Salvini, het centrale kathedraalplein met zijn aanhangers. Protesten tegen de rechts-extreme Casapound, die ook een evenement in de stad hield, leidde tot botsingen tussen veiligheidstroepen en studenten, meldde de Corriere della Sera. Het ministerie van Binnenlandse Zaken sprak van „geïsoleerde en beperkte spanningen”. Ook in Palermo, geconfronteerd met een opmars van het rechts-extreme Forza Nuova, werden botsingen tussen rechtse en linkse demonstranten gevreesd.

Op 4 maart kiezen de Italianen een nieuw parlement. De laatste peilingen zagen de centrum-rechtse coalitie van voormalig premier Silvio Berlusconi en Salvinis’ Lega met 36 procent voorop lopen. De sterkste partij is met ongeveer 28 procent de Vijfsterren-protestpartij. Daarachter komt de regeringspartij PD van premier Gentiloni met ongeveer 23 procent. Tot vrijdag kunnen de partijen verkiezingscampagne voeren.