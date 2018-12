Tienduizenden bij ‘klimaatmars’ door Brussel

Een protestmars voor een beter klimaatbeleid heeft zo’n 65.000 mensen op de been gebracht in Brussel. Het opkomstcijfer is een inschatting van de Belgische politie. De stoet trok van het Noordstation in de hoofdstad naar het Jubelpark, waar speeches en optredens werden gehouden.

Volgens Belgische media is het de grootste ‘klimaatmars’ in België ooit. De bijeenkomst is niet toevallig vlak voor aanvang van de internationale klimaattop, die maandag officieel wordt geopend in het Poolse Katowice. Wereldleiders en wetenschappers willen daar concrete maatregelen afspreken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden en liever 1,5 graad.

Het openbaar vervoer werkte mee aan de hoge opkomst: spoorwegmaatschappij NMBS had voor de gelegenheid een speciaal kaartje van 5 euro voor mensen die naar de hoofdstad wilden. Het OV in Brussel zelf was gratis.

In aanloop naar de VN-klimaatconferentie is in meer Europese steden gedemonstreerd. Zo betoogden zaterdag tienduizenden mensen in Berlijn en Keulen voor het klimaat en tegen het gebruik van steen- en bruinkool als energiebron. In totaal deden daar volgens de organisatoren 36.000 mensen aan mee.