Tienduizenden betogers de straat op in Minsk

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn zaterdag tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen zittend president Alexander Loekasjenko. De betogers namen ook op emotionele wijze afscheid van een man die is gedood tijdens de demonstraties tegen de omstreden uitslag van de presidentsverkiezingen.

Loekasjenko, ook wel bekend als de laatste dictator van Europa, won de stembusgang volgens de nationale kiescommissie met meer dan 80 procent van de stemmen. Bijna niemand hecht daar echter waarde aan. De verkiezingen zouden gepaard zijn gegaan met grootschalige fraude.

Niet alleen in de hoofdstad gingen daarom zaterdag mensen voor de zesde dag op rij de straat op, maar in het hele land. De politie hield zich afzijdig, in tegenstelling tot eerder deze week. Toen pakte ze duizenden mensen op.

Loekasjenko peinst er niet over om op te stappen en noemt de protesten een gevaar voor zijn land.