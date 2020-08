Tienduizenden actievoerders demonstreren door in Berlijn

Duizenden actievoerders in Berlijn gaan door met hun demonstratie tegen de coronamaatregelen, ondanks dat de politie eerder demonstraties op zeker twee plekken had opgebroken. Volgens Duitse media spreekt de politie inmiddels van 25.000 tot 30.000 demonstranten terwijl eerder werd gesproken over 18.000 deelnemers.

De actievoerders zijn naar de Straat van de 17e juni getrokken waar de eindbijeenkomst van de demonstratie gepland stond. Volgens Duitse media overlegt de politie met de organisatoren van die bijeenkomst.

De demonstranten houden nu ook geen afstand en dragen geen mondkapjes. Dat was voor de politie aanleiding om twee eerdere demonstraties in de Duitse hoofdstad te ontbinden. Ook nu dreigt dit weer.