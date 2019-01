Tiende zaterdag van protesten „gele hesjes”

Ondanks het ‘grote nationale debat’ dat de Franse president Macron heeft gelanceerd om de onvrede in het land te kanaliseren, zijn zaterdag in Frankrijk weer ‘gele hesjes’ aan het demonstreren. Het is de tiende zaterdag die de in oktober spontaan op sociale media ontstane protestbeweging tot nationale protestdag hebben uitgeroepen.

De betogers zijn in ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) gestoken en gaan de straat op voor vaak chaotische wegblokkades en protestmarsen. Het loopt plaatselijk uit op ongelukken en ernstige ongeregeldheden, vaak door toedoen van relschoppers die in het zwart gekleed gaan en ‘casseurs’ (brekers) worden genoemd. De grootste grief van de gele hesjes is het dalen van de koopkracht.

De grootste betogingen richtten zich in november tegen accijnsverhogingen op benzine en diesel. De regering trok die na de massale protesten in, maar de gele hesjes blijven de straat op gaan. Afgelopen zaterdag waren het er volgens officiële cijfers meer dan 80.000.