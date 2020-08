Tien verdachten gedaagd in grote fraudezaak met Belgische visa

In een zaak rond grootschalige fraude met humanitaire visa in België moeten tien verdachten zich verantwoorden voor de rechter. Het Openbaar Ministerie in Antwerpen beschouwt hen als leden van een criminele organisatie die zich schuldig maakten aan mensensmokkel en omkoping.

De organisatie heeft volgens het parket 219 mensen tegen betaling aan een humanitair visum geholpen. De visa werden verleend aan christenen uit onder meer Syrië en Irak zodat zij naar België konden reizen om asiel aan te vragen.

De hoofdverdachte is de 46-jarige Melikan Kucam, een voormalig N-VA-raadslid uit Mechelen, die vorig jaar januari werd opgepakt. Hij had in samenspraak met medewerkers van toenmalig staatssecretaris Theo Francken (Asiel en Migratie) lijsten met visumkandidaten opgesteld. Francken zei destijds geen indicaties te hebben gehad dat Kucam malafide zou zijn.

De verdachten riskeren tot 15 jaar celstraf en boetes tot 150.000 euro per slachtoffer, aldus het OM in Antwerpen.