Tien terreurverdachten aangeklaagd in Noord-Ierland

Tien personen die vorige week in Noord-Ierland werden aangehouden in verband met een onderzoek naar de terreurorganisatie New IRA, zijn aangeklaagd. De tien worden verdacht van het plannen van terroristische aanslagen en samenzwering om aan explosieven te komen, meldde de Noord-Ierse politie maandag.

De New IRA, een kleine splintergroepering van de Iers-nationalistische Irish Republican Army (IRA), is tegen de Goede Vrijdagakkoorden waarmee in 1998 een einde werd gemaakt aan jaren bloedvergieten tussen pro-Ierse katholieken en pro-Britse protestanten in Noord-Ierland, dat onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk. De groepering zit achter meerdere aanslagen de laatste jaren, waaronder de moord op journaliste Lyra McKee vorig jaar.

De tien aangeklaagden, acht mannen en twee vrouwen, zijn in totaal aangeklaagd voor 39 misdrijven. De Noord-Ierse politie werkte samen met de politie in de republiek Ierland, Schotland en Engeland om de tien te pakken te krijgen. Ook de Britse binnenlandse veiligheidsdienst MI5 werkte mee aan het onderzoek.

De IRA legde in 1998 de wapens neer waarmee een einde kwam aan drie decennia aan geweld in Noord-Ierland. De New IRA werd in 2012 opgericht toen drie militante Iers-nationalistische groeperingen samengingen.