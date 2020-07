Tien mensen, onder wie twee kinderen, zijn dinsdagavond overgebracht naar verschillende Brusselse ziekenhuizen met rookvergiftiging. Ze raakten gewond door een brand in een huis in het centrum van de Belgische hoofdstad. Dat meldt een woordvoerder van de Brusselse brandweer. De brand was snel onder controle.

Het gebouw is onbewoonbaar verklaard. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.