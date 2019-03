Tien keer meer Britten willen Belg worden

Het aantal Britten dat Belg wil worden is sinds het referendum over de brexit bijna vertienvoudigd. Volgens cijfers van het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken vragen op dit moment gemiddeld negentig Britten per maand een Belgisch paspoort aan.

Voor het referendum in juli 2016 was dat gemiddeld minder dan negen per maand. Tussen de volksraadpleging over de brexit en eind vorig jaar kregen 2689 Britten de Belgische nationaliteit. Ze kunnen die aanvragen als zij kunnen bewijzen dat ze vijf jaar in België wonen. Ze behouden na naturalisatie ook hun Britse nationaliteit.