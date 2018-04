Tien jaar cel voor Serviër Seselj

Het VN-oorlogstribunaal MICT in Den Haag heeft woensdag in hoger beroep de Servische nationalist Vojislav Seselj veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Hij hoeft de cel niet meer in, omdat hij eerder al twaalf jaar in voorarrest heeft gezeten.

Het MICT veroordeelde Seselj tot de celstraf vanwege misdaden tegen de menselijkheid waarvoor hij begin jaren negentig op de Balkan verantwoordelijk was. De politicus was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Hij kwam in 2014 vrij vanwege zijn slechte gezondheid en had aangegeven niet vrijwillig te zullen terugkeren.

De rechter sprak Seselj in 2016 vrij. Dat vonnis was omstreden. De aanklager eiste destijds 28 jaar gevangenisstraf wegens onder meer moord, foltering en vervolging van Kroaten, Bosnische moslims en andere niet-Servische bevolkingsgroepen. Dat gebeurde op Kroatisch grondgebied, in Bosnië-Herzegovina en de Servische provincie Vojvodina.