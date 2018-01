Tien jaar cel voor ouders „balkonjongetje”

De ouders die hun zesjarige zoontje op tweede kerstdag 2016 in België vijftien uur lang in de kou op het balkon lieten staan, zijn elk veroordeeld tot tien jaar celstraf. Het hof in Brussel acht foltering, onmenselijke behandeling en onthouding van voedsel bewezen. De rechtbank legde de destijds 31-jarige moeder uit Frankrijk eerder zes jaar op en de Belgische stiefvader (21) vijf jaar.

De man ‘betrapte’ de jongen toen hij in de keuken een pannenkoek wilde eten en werd vervolgens van de vroege ochtend tot ’s avonds naar het balkon verbannen. De ouders belden later de hulpdiensten met de boodschap dat de jongen was gevallen.

Ambulancepersoneel constateerde in de woning in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node dat hij bewusteloos, onderkoeld en ondervoed was. Bovendien was hij mishandeld, evenals zijn tweelingzusje. Het jochie lag een week in kritieke toestand in een ziekenhuis.

Volgens het hof heeft de moeder een „perverse en manipulatieve persoonlijkheid”. Zij zit sinds het voorval in de cel.