Tien doden in Mexicaanse deelstaat Veracruz

Tien mensen onder wie vier kinderen zijn in het afgelopen weekend om het leven gekomen bij geweld in de onrustige regio Veracruz in het oosten van Mexico.

Bij een aanval van een gewapend commando in de havenstad Coatzacoalcos werden twee volwassenen en vier kinderen gedood. In een restaurant in de stad José Cardel werden twee politieagenten gedood en raakten twee agenten gewond. In nog een andere stad kwamen twee vrouwen door geweld om het leven.

„De georganiseerde misdaad is verantwoordelijk voor de geweldproblemen in Veracruz”, klaagde gouverneur Miguel Ángel Yunes van Veracruz in een videoboodschap. In de regio vechten meerdere misdaadsyndicaten om de macht.