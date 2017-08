In het noorden van Brazilië is een schip gezonken met zeventig mensen aan boord. Tien lichamen zijn gevonden, aldus de autoriteiten. 25 mensen wisten de zandbanken van de Xingu-rivier te bereiken. Nog eens 35 mensen zijn vermist.

Het schip was onderweg van Santarém naar Vitória de Xingu. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Volgens de lokale autoriteiten mocht de kapitein geen passagiers vervoeren, maar was het schip bedoeld voor goederenvervoer.