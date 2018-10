Tien doden bij „terreurdaad” rond school op de Krim

Door een explosie bij een school in de plaats Kertsj op het schiereiland de Krim zijn tien mensen om het leven gekomen. Een topfunctionaris van de Nationale Garde heeft tegen persbureau TASS verklaard dat het gaat om een terreurdaad.

Het hoofd van de school sprak tegenover lokale media over een zelfmoordaanslag die werd gevolgd door een schietpartij. Naast de tien doden vielen er tientallen gewonden.

In de school vielen volgens de eerste berichten zeker tien doden. Twee getuigen hebben volgens nieuwszender RT gezegd dat gemaskerde aanvallers na de explosie begonnen te schieten in het gebouw in Kertsj. „Ze schoten op scholieren en leerlingen. Iedereen die ze tegenkwamen”, zei een scholier. „Ze gooiden ook met explosieven.”

Schoolhoofd Olga Grebennikova zei tegen lokale media dat iemand zichzelf had opgeblazen. Ze vertelde dat overal lichamen van kinderen lagen.

De school waar de ontploffing plaatsvond is een technisch college dat tienerleerlingen een beroepsopleiding biedt.

Rusland annexeerde de Oekraïense Krim-regio in 2014, wat leidde tot internationale veroordeling en westerse sancties. Kertsj is het punt op het schiereiland waar een brug tussen de Krim en Rusland aan land komt. De Russische president Vladimir Poetin opende in mei van dit jaar de brug voor wegverkeer.

De verdachte die woensdag een aanslag pleegde op een school op de Krim was een 22-jarige student van die school. De aanslagpleger pleegde na zijn daad zelfmoord. De premier zei dat inmiddels achttien mensen om het leven zijn gekomen.