Tien arbeidsmigranten komen om bij brand in Siberische hut

Een brand in een hutje in Siberië heeft elf levens geëist, waaronder die van tien Oezbeekse arbeidsmigranten, meldden de Russische autoriteiten. De leef- en werkomstandigheden van de miljoenen Centraal-Aziatische arbeidsmigranten in Rusland, staan als slecht bekend.

De brand brak dinsdag uit in een hutje op het terrein van een houtzagerij in Pritsjoelymski, bij Tomsk. Twee mensen wisten zich ongedeerd in veiligheid te brengen. Volgens de plaatselijke autoriteiten was de hut ongeschikt voor bewoning en zaten er tralies voor de ramen. De slachtoffers konden zodoende geen kant op toen het vuur om zich heen greep. Hoewel de oorzaak van de brand nog wordt onderzocht, liet gouverneur Sergei Zvatsjkin al weten dat de schuldigen worden gestraft. Een onderzoek naar dood door schuld is inmiddels opgestart.

Het gebeurt vaker dat arbeidsmigranten in Rusland omkomen in branden. Zij wonen vaak dicht op elkaar in onveilige ruimtes en gebouwen. Eerder deze maand kwamen acht Vietnamese arbeidsmigranten om het leven bij een brand die uitbrak uit in een blokhut bij een kas.