‘Tichanovskaja wil massale viering onafhankelijkheid’

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft op sociale media opgeroepen tot een massale samenkomst dinsdag op het Onafhankelijkheidsplein in Minsk voor de viering van de nationale feestdag. Wit-Rusland werd als gevolg van de ineenstorting van de Sovjet-Unie 25 augustus 1991 onafhankelijk. Drie jaar later kwam Aleksandr Loekasjenko aan de macht tegen wie Tichanovkaja vanuit ballingschap in Litouwen duizenden betogers op de been kan brengen. De Wit-Russen zouden volgens de berichten om 18.00 uur in groten getale naar het plein in de hoofdstad moeten komen.

In het land zijn al weken protesten en stakingen gericht tegen president Loekasjenko. Hij stelt dat hij met 80 procent van de stemmen 9 augustus is herkozen als president. Volgens de oppositie is er op grote schaal met de stembusgang geknoeid om Loekasjenko aan een zesde ambtstermijn te helpen. Loekasjenko vervolgt zijn tegenstanders met harde hand en lijkt van geen wijken te willen weten.