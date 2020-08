Tichanovskaja: Loekasjenko moet vroeg of laat veld ruimen

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko zal vroeg of laat moeten vertrekken, heeft oppositieleider Svetlana Tichanovskaja gezegd in een interview met het Britse persbureau Reuters. De bevolking pikt het volgens haar niet langer om zo te worden behandeld als de autoritaire leider in het verleden heeft gedaan.

Tichanovskaja zegt al meerdere telefoontjes van westerse leiders te hebben gekregen, waaronder uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De oppositieleider heeft gevraagd om het Wit-Russische volk te steunen en de soevereiniteit van het land te respecteren. Dat laatste verzoek was tevens haar enige boodschap aan de Russische president Vladimir Poetin. Ze zei geen reden te zien om contact te hebben met Poetin. Tichanovskaja’s team zegt dat zij maandag een ontmoeting heeft met de onderminister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten.

Tichanovskaja, die voor haar eigen veiligheid en die van haar kinderen naar buurland Litouwen is uitgeweken, zegt zich daar veilig te voelen. Ze vertelde ook dat ze door lijfwachten wordt beveiligd, maar weigerde verder in te gaan op vragen over haar persoonlijke veiligheid.

Wit-Rusland is in de greep van massale protesten tegen Loekasjenko na de verkiezingen op 9 augustus. De president, die de voormalige Sovjetrepubliek al 26 jaar met harde hand regeert, claimt de verkiezingen te hebben gewonnen met 80 procent van de stemmen. Maar veel Wit-Russen menen dat die verkiezingsuitslag door middel van fraude tot stand is gekomen en eisen dat Loekasjenko plaatsmaakt.

Bij de demonstraties zijn enkele doden en talloze gewonden gevallen. Duizenden demonstranten werden opgepakt, een aantal is zwaar mishandeld.