Thunberg demonstreert bij Verenigde Naties

Klimaatactiviste Greta Thunberg (16) heeft twee dagen na haar aankomst in New York meegedaan aan een protestactie. Ze demonstreerde met een groep jongeren bij het hoofdgebouw van de Verenigde Naties in de miljoenenstad.

De jonge betogers bij het VN-gebouw droegen vrijdag borden met teksten als „als jullie je niet gedragen als volwassenen, doen wij dat” en „help, mijn huis staat in brand”. Ze eisen dat politici meer ondernemen tegen klimaatverandering. Thunberg woont komende maand ook nog een klimaattop bij.

De Zweedse Thunberg groeide uit tot een bekende klimaatactivist door haar schoolstaking. Ze spijbelde om te demonstreren bij het parlement in haar land. De tiener sloot zich vrijdag aan bij de Amerikaanse Alexandria Villasenor (14), die in december begon met een vergelijkbare actie. Zij betoogde wekelijks bij de VN.

Thunberg reisde met een zeiljacht van Engeland naar de Verenigde Staten. Ze wilde zo klimaatneutraal de oceaan oversteken. Die overtocht duurde ongeveer twee weken.