Thunberg deelt klimaatboodschap in Washington

De 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg heeft woensdag een boodschap achtergelaten in Washington voordat het Amerikaanse Congres bijeenkwam. „Luister niet naar mij, maar luister naar de wetenschappers”, zei ze. Dinsdag ontmoette ze ook al de vorige president van de Verenigde Staten, Barack Obama. Hij noemde Thunberg later op Twitter „een van de grootste pleitbezorgers van de aarde”.

Miljoenen mensen voeren vanaf vrijdag wereldwijd actie voor een ambitieuzer klimaatbeleid. De eerste mondiale klimaatstaking volgt op de eerdere acties van scholieren, die in navolging van de Zweedse Thunberg besloten niet meer naar school te gaan, om actie te eisen tegen klimaatverandering.

„Mensen in het algemeen lijken de ernst van deze crisis niet te beseffen”, zei Thunberg woensdag in Washington. Ze spoort wetgevers aan zich „achter de wetenschap te scharen” en snel tot actie over te gaan. De Zweedse was samen met drie andere tieners uitgenodigd om de standpunten van de volgende generatie over klimaatverandering toe te lichten.

Eind augustus kwam Thunberg aan in de VS na een zeereis van twee weken. Ze vertrok vanuit het Engelse Plymouth met een zeiljacht. De tiener wilde de oceaan op een klimaatneutrale manier oversteken en zal later in New York een VN-conferentie bijwonen. Thunberg wil ook nog Canada, Mexico en Chili aandoen. In Santiago wordt in december een klimaatconferentie gehouden.