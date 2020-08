Thuistest corona weinig betrouwbaar

Na invoering van de coronazelftest in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat daar wel de nodige nadelen aan kleven.

Bij corona-achtige klachten ben ik aangewezen op de thuistest. Wij wonen in Zuid-Oxford en de enige testlocatie in de stad is Oxford Parkway, een parkeerplaats ten noorden van het centrum. Voor ons is het testterrein –enkele reis– 20 minuten met de auto, 30 minuten fietsen, 1 uur met het openbaar vervoer of 2 uur lopen. We hebben geen auto. Als mogelijk besmet persoon wil je niet met het ov reizen. Je mag niet per taxi, fiets of lopend arriveren. Conclusie: ik moet een zelftest aanvragen.

Een eerste nadeel van de zelftest is dat de uitslag langer op zich laat wachten. De National Health Service meldt dat je vaak dezelfde dag terecht kunt op een testlocatie. Vervolgens krijgt 90 procent van de mensen binnen 48 uur te horen wat de uitslag is.

Omdat ik geen symptomen van corona heb, moet ik voor ervaringen met de zelftest afgaan op het verhaal van Rachel Holdsworth dat persbureau Reuters publiceerde. Holdsworth moest zes dagen wachten voor ze wist of ze het virus onder de leden had of niet. Maandag 6 juli kreeg ze koorts. Ze vroeg de zelftest aan omdat ze graag zaterdagmiddag naar het verjaardagsfeestje van een vriendin wilde en de dichtstbijzijnde testlocatie te ver weg was. „Het was allemaal ongelofelijk ingewikkeld. Ik kreeg een email met instructies wat ik moest doen, maar ik kon door de koorts me er niet op concentreren. Pas toen ik me beter voelde, snapte ik wat er van me werd verlangd.”

Holdsworth moest zelf via internet een koerier regelen die het monster naar het lab bracht voor analyse. Voor uitleg over hoe ze met een wattenstaafje slijm achter uit de keel en neus moest halen, werd ze verwezen naar een vijf minuten lange instructievideo. Tot haar verbazing bleek het verzamelen van slijm met een wattenstaafje minder priegelwerk dan het in elkaar zetten van het doosje waarmee het monster naar het lab moest.

De koerier kwam het pakje uiteindelijk donderdag ophalen en leverde het vrijdag bij het lab af. Pas zaterdagavond kreeg ze te horen dat de test negatief was. Geen corona dus, maar het verjaardagspartijtje was toen al voorbij.

Een ander probleem met de zelftest is dat slechts 62 procent van de monsters wordt teruggestuurd voor analyse in het lab, meldde het ministerie van Volksgezondheid begin juni. Diverse medisch specialisten hebben er bovendien hun bedenkingen bij of ongeschoolde mensen de test wel correct kunnen uitvoeren. Bij een slecht uitgevoerde test kan iemand gezond worden verklaard, terwijl hij of zij wel degelijk besmet is met het coronavirus.

Na een positieve test wordt nagegaan met wie je contact hebt gehad in de dagen vóór de klachten ontstonden. Die mensen moeten uit voorzorg in quarantaine tot duidelijk is of ze besmet zijn met het coronavirus of niet. Uit verschillende studies blijkt dat de thuistest te veel tijd kost om verspreiding te voorkomen. De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, moest overigens in juli het parlement melden dat de zelftesten van één leverancier ondermaats waren en niet meer mochten worden gebruikt.