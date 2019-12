Thuiskweek cannabis voortaan legaal in Italië

Italianen mogen voortaan thuis op kleine schaal straffeloos cannabis kweken voor eigen gebruik. Dat heeft het Italiaanse hooggerechtshof bepaald. De uitspraak van het hof dateert van eerder deze maand, maar werd pas bekendgemaakt tijdens een debat in het parlement.

De beslissing zorgde voor politieke verdeeldheid. De conservatieve partijen zijn tegen elke legalisering van alle soorten drugs. „Drugs berokkenen schade, we blijven tegen kweek of verkoop in winkels”, zei Matteo Salvini, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier van de rechtse Lega-partij in een reactie. Maar een senator van de regerende 5-Sterrenbeweging begroette de uitspraak met grote instemming.

Het gebruik van cannabis is onder bepaalde voorwaarden legaal sinds het Italiaanse parlement daar 2016 een wet over aannam.