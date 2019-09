Thomas Cook vindt geen privé-investeerders

De Britse reis- en vliegorganisatie Thomas Cook is er nog niet in geslaagd om privé-investeerders te vinden om een faillissement te voorkomen. Het bedrijf hoopt nu op een reddingsoperatie van de Britse overheid, liet een bron aan het Franse persbureau AFP zaterdag weten.

Thomas Cook liet vrijdag weten dat het extra financiële middelen nodig heeft voor een reddingsplan. Het zou gaan om een lening van nog eens 200 miljoen pond (227 miljoen euro), naast het reddingsplan van 900 miljoen pond dat vorige maand werd afgesloten.

Het is niet waarschijnlijk dat de ministers zullen ingrijpen vanwege de zorgen over de levensvatbaarheid van de 170 jaar oude reisorganisatie op langere termijn, zo meldde The Times zaterdag. Het bedrijf staat hierdoor aan de rand van de afgrond.

Thomas Cook zucht onder een grote schuldenlast. Tegelijkertijd zijn de resultaten van Thomas Cook al een tijdlang zwak, wat het bedrijf onder meer wijt aan brexitonzekerheid en het uitzonderlijk zomerse weer vorig jaar.