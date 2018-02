Thalys-verdachte overgedragen aan Frankrijk

België heeft vrijdag een verdachte in de zaak van de verijdelde aanslag op de Thalys-trein van Amsterdam naar Parijs in 2015 overgeleverd aan Frankrijk, meldt het federaal parket. Youssef Siraj werd eind oktober in België opgepakt. Hij zou de dagen voor de aanval in zijn huis in de Brusselse gemeente Laken onderdak hebben geboden hebben aan de dader, Ayoub el Khazzani.

De 26-jarige El Khazzani was op 21 augustus 2015 zwaarbewapend aan boord van de trein gestapt op station Brussel-Zuid en verschool zich in het toilet. Net voorbij de Franse grens kwam hij tevoorschijn, maar werd vrijwel direct overmeesterd door onder meer Amerikaanse passagiers.

De Franse politie arresteerde de Marokkaan in Arras. De Thalys-helden kregen zowel in Frankrijk als in de VS een onderscheiding.