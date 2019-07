Thaise zeekoeien continu te volgen op internet

In Thailand kunnen mensen vanaf zondag op internet 24 uur per dag live twee zeekoeien volgen. De zoogdieren, die de namen Mariam en Jamil hebben gekregen, zijn op een website te volgen via acht verschillende camera’s. De verzorgers hebben ook voedertijden ingesteld, zodat kijkers eventueel kunnen inschakelen.

Mariam veroverde vorige maand de harten van velen toen op beelden te zien was hoe ze in het water met reddingswerkers speelde. Jamil spoelde kort geleden aan voor de kust van het zuidwesten van Thailand.

„We laten de zeekoeien op internet zien omdat we niet willen dat mensen hun verblijfplaats komen bezoeken”, zegt Kongkiat Kittiwatanawong, directeur van het Phuket Marine Biological Center. De doejongs, zoals de dieren ook genoemd worden, halen de laatste tijd steeds vaker de voorpagina’s van Thaise kranten vanwege de problemen met plastic in de zee. Het afval bedreigt de leefomgeving van de zeekoeien.

Mariam en Jamil zijn nog geen jaar oud, maar zijn vermoedelijk toch al weg gegaan bij hun ouders. Normaal gesproken blijven doejongs minimaal één levensjaar bij hun vader of moeder.