Onder de doden door de schietpartij in de Franse stad Straatsburg is een Thaise toerist. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Zuidoost-Aziatische land gaat het om een 45-jarige man die met zijn vrouw op vakantie in Frankrijk was.

Het koppel was enkele uren voor de schietpartij in de stad gearriveerd. De vrouw bleef ongedeerd. De man overleed door een kogel in het hoofd. De schutter, die volgens de politie vermoedelijk een terroristisch motief had, is nog op de vlucht.