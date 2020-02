Thaise studenten en olifanten sturen Valentijnsgroet naar China

Zo’n 3000 Thaise studenten hebben China een hart onder de riem gestoken op Valentijnsdag. In de provincie Ayutthaya, ten noorden van de hoofdstad Bangkok, verzamelden de studenten zich met een paar olifanten in een hartvorm op een binnenplaats om een mooi gebaar te maken naar het land dat geconfronteerd wordt met de voortdurende coronavirusepidemie.

„China blijf vechten”, zongen studenten en docenten van de school. „Mensen in China voelen zich nu angstig en bezorgd, dus mensen uit andere landen moeten hen vertrouwen geven zodat ze door kunnen gaan”, reageerde een docent in China. „We zijn de Thai zeker dankbaar dat zij ons steun geven.”

In Thailand zijn 33 gevallen van het nieuwe coronavirus bekend, maar er is nog niemand aan het virus overleden. Het aantal besmettingsgevallen in China steeg donderdag tot meer dan 63.000.