Thaise rechter schiet zichzelf in de borst

Een rechter in het zuiden van Thailand heeft zichzelf in de rechtszaal in de borst geschoten, kort nadat hij vijf verdachten had vrijgesproken van moord en wapenbezit wegens gebrek aan bewijs. Hij werd geopereerd en heeft het overleefd, meldt Bangkok Post.

Er werd gedacht aan een zelfmoordpoging, maar het lijkt er eerder op dat het een protestactie was. Dat zou blijken uit een manifest dat deze rechter, Khanakorn Pianchana, op Facebook had gezet. Daarin zegt hij dat rechters in Thailand niet onafhankelijk vonnis kunnen wijzen en op de huid worden gezeten door van bovenaf aangestelde regionale rechters.

Ook in deze zaak zou hij onder druk zijn gezet. Khanakorn had de vijf verdachten schuldig moeten verklaren, met voor drie van hen de doodstraf tot gevolg.

Zijn verhaal wordt bevestigd door de leider van de Nieuwe Toekomstpartij. De politicus zegt dat de rechter hem al sinds begin september informatie stuurt over deze kwestie en hem om hulp had gevraagd.