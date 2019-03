Thaise pro-legerpartij aan kop na verkiezingen

Een pro-militaire partij heeft de meeste stemmen gekregen bij de Thaise verkiezingen van zondag. De belangrijkste oppositiepartij eindigde op de tweede plaats, meldt de kiescommissie.

De pro-legerpartij Palang Pracharat van zittend leider Prayuth Chan-ocha kreeg volgens de kiescommissie 8,4 miljoen stemmen, tegenover 7,9 miljoen voor oppositiepartij Pheu Thai. Hoewel alle stemmen zijn geteld, gaat het formeel nog om een voorlopige uitslag.

In het Aziatische land is sinds 2014 een militaire junta aan de macht. De militairen hebben onder meer geregeld dat ze alle 250 leden mogen benoemen van het hogerhuis van het parlement, de Senaat. Die stemt samen met het 500 leden tellende lagerhuis over de benoeming van de premier.

De autoriteiten hebben ondertussen negen mensen opgepakt op verdenking van het verspreiden van „nepnieuws” over de stembusgang. Ze deelden berichten op Facebook waarin stond dat twee leden van de kiescommissie waren ontslagen en dat 600.000 nepstembiljetten zijn meegeteld, zei een politiefunctionaris.