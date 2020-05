Thaise onderzoekers hopen in 2021 met vaccin te komen

Thaise onderzoekers werken aan een coronavaccin dat goedkoper moet uitvallen dan mogelijke westerse alternatieven. Ze hopen dat proeven met mensen in oktober kunnen beginnen en dat het middel in 2021 klaar is om op de markt gebracht te worden.

Wereldwijd wordt met man en macht gewerkt aan een middel dat mensen beschermt tegen het besmettelijke virus, waar volgens officiële cijfers ruim 345.000 mensen aan zijn overleden. Er zijn meer dan honderd vaccins in de maak. In zeker acht gevallen is het onderzoek ver genoeg gevorderd om met menselijke proefpersonen te werken.

De Thaise onderzoekers testen hun middel nog op makaken. Dertien van die apen kregen zaterdag een injectie nadat eerdere proeven met muizen succesvol waren gebleken. Het hoofd van onderzoeksinstituut NPRCT sprak de hoop uit dat een vaccin dat „Made in Thailand” is minder zal gaan kosten dan Europese of Amerikaanse middelen.

Thailand was in januari het eerste land buiten China waar het coronavirus opdook. De omvang van de uitbraak bleef relatief beperkt. De Thaise autoriteiten hebben ruim 3000 besmettingen vastgesteld en 57 sterfgevallen gemeld.