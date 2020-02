Thaise militair die bloedbad aanrichtte doodgeschoten

Veiligheidsdiensten hebben zondag de Thaise militair die een bloedbad aanrichtte in de stad Korat doodgeschoten. Dat bevestigen een politiechef en de minister van Gezondheidszorg. Volgens een gezondheidsambtenaar heeft de soldaat 20 mensen doodgeschoten en zijn er 42 gewonden. Eerder ging men uit van 21 dodelijke slachtoffers. De meesten vielen in een winkelcentrum.

De schutter doodde eerst drie mensen op een legerbasis en reed vervolgens met een gestolen legervoertuig naar het winkelcentrum. Daar opende hij het vuur op het winkelend publiek en maakte vele slachtoffers. De politie bestormde het gebouw in een poging de schutter te overmeesteren. Een agent kwam om het leven.

De militair verschanste zich in de kelder van de mall en het kwam opnieuw tot een vuurgevecht met veiligheidsdiensten. Die schoten hem uiteindelijk dood.

De politie heeft naar buiten gebracht dat de schutter de 32-jarige militair Jakrapanth Thomma is. Voor de aanval zette hij op Facebook een bericht dat hij uit was op wraak, maar waarvoor zei hij niet. Hij publiceerde ook enkele foto’s van zijn daad op zijn Facebookpagina en hij livestreamde zijn daad op het netwerk. Op de beelden was te zien dat de schutter gekleed ging in volledig legeruniform en meerdere vuurwapens bij zich had. Zijn pagina werd offline gehaald.